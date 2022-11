Roma, Lazio, Qatar e tennis: le ultimissime

Solbakken e Lazzari firmano fino al 2027. Galles fermato dagli Stati Uniti, oggi in campo Argentina e Francia. La nuova classifica ATP

ROMA – E' sempre più insanabile la rittura tra la Roma e Rick Karsdorp. Anche ieri, proprio come in occasione della ripresa dei lavori, l'esterno olandese non ha risposto alla convocazione e non si è presentato a Trigoria. Per il terzino oggi niente tournée in Giappone la cessione a gennaio è ormai inevitabile. Intanto Ola Solbakken ha firmato fino al 2027. Novembre si sa è il mese dei rinnovi e la Lazio ha subito iniziato: il primo a mettere tutto nero su bianco è stato Manuel Lazzari che ha firmato fino al 2027 con un ingaggio da 1,7 milioni netti a stagione. Un gol e un punto a testa per iniziare il Mondiale. Finisce 1-1 il match tra Stati Uniti e Galles, gara valida per la prima giornata del girone B. Un gol per tempo, alla rete di Weah ha risposto Gareth Bale, su calcio di rigore. Oggi altre quattro gare: alle 11 Argentina-Arabia Saudita. Alle 14 Danimarca-Tunisia, alle 17 Messico-Polonia chiuderà alle 20 Francia-Australia. Novak Djokovic torna nella Top 5 della classifica mondiale. Il trentacinquenne serbo, che ha eguagliato il record di sei titoli di 'Maestro' di Roger Federer ed è diventato il campione più anziano nell'albo d'oro del torneo, col percorso netto nelle Finals ha chiuso la stagione da numero 5 del mondo.