Spagna, Danimarca, Arabia Saudita e Roma: le ultimissime

La Spagna incanta. La Federcalcio danese contro la Fifa. Operato al pancreas il difensore Al Shahrani. L'ad giallorosso promette: “Stadio pronto per Europeo 2032”

ROMA - Giovane, bella e divertente la Spagna parte con il botto superando 7-0 il Costa Rica. Nell'altra gara dopo l'Argentina con l'Arabia, la Germania all'esordio fa Harakiri contro il Giappone e perde 2-1 dopo essere andata in vantaggio. Nelle altre gare 0-0 tra Marocco e Croazia, 1-0 del Belgio sul Canada. I vertici della federazione danese, ma anche il ct della nazionale Kasper Hjulmand, non hanno assolutamente gradito l'imposizione della Fifa riguardo alla fascia 'One Love' che i capitani di alcune nazionali, tra cui il danese Simon Kjaer, avrebbero voluto mettere al braccio per lanciare un segnale a proposito dei diritti umani e minacciano di non far parte più della Fifa. Il difensore dell'Arabia Saudita Yasser Al Shahrani è stato sottoposto ad una operazione al pancreas dopo lo scontro fortuito col proprio portiere nel corso della partita vinta a sorpresa dalla sua squadra contro l'Argentina ai Mondiali. "Lo dico al presidente Gravina: noi con il nostro stadio ci siamo per l'Europeo del 2032, è un investimento importante per il Paese nel quale crediamo". Lo ha dichiarato Pietro Berardi, amministratore delegato della Roma. Ascolta le news del pomeriggio