Mouinho, Supercoppa, Germania e Danimarca: le ultimissime

Mourinho: "Non riusciamo a comprare in Premier". La Supercoppa Italiana il 18 gennaio a Rihadh. Continua la polemeica con la Fifa sulla fascia 'One Love' negata

ROMA – Dal Giappone dove si trova per una tournée con la Roma arriva lo sfogo di José Mourinho: “Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier" sottolinea alla vigilia della sfida contro il Nagoya Grampus, prima delle due amichevoli (la seconda sarà contro gli Yokohama Marinos) previste dalla tournée giapponese dei giallorossi. Lega Serie A ha ufficializzato ora e data della Supercoppa 2022-2023: Milan-Inter, valida per l'assegnazione del trofeo, verrà disputata mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh, al "King Fahd International Stadium" in Arabia Saudita con inizio alle ore 22.00 locali (20.00 ora italiana). "Era un segnale, un messaggio che volevamo lanciare. Volevamo trasmettere il messaggio che la Fifa sta invece mettendo a tacere". Così il ct della Germania, Hansi Flick, ma messo per un momento da parte le preoccupazioni per la sconfitta col Giappone tornando a parlare del veto della Fifa alla fascia 'One Love' e dell'iniziativa dei suoi giocatori che prima del match si sono coperti la bocca durante la foto di gruppo, un gesto che secondo l'attaccante Kai Havertz, è stato "la cosa giusta da fare". Clamorosa presa di posizione della federazione calcistica danese tramite il suo presidente Jesper Møller sempre in merito alla questione della fascia 'One Love" negata dalla Fifa: “Siamo ancora costernati dalla decisione di non poter partecipare all'iniziativa di One Love e manifestare con un semplice gesto a favore dei diritti umani. Ci sono le elezioni presidenziali della FIFA. Ci sono 211 paesi nella FIFA e l'attuale presidente ha dichiarazioni di sostegno da 207 paesi. La Danimarca non è tra quei paesi".