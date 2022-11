Spagna, Germania, Argentina e Francia: le ultimissime

Attesa per Germania-Spagna. L'Argentina riparte. La Francia vola agli ottavi. Migliora la caviglia di Neymar

ROMA – Si giocherà alle 20 l'atteso match tra Germania e Spagna che indirizzerà il Girone E. La squadra di Flick, infatti, all'esordio è stata battuta dal Giappone ed è ancora a zero punti mentre le furie rosse allenate da Luis Enrique hanno strapazzato il Costa Rica 7-0 rilanciando prepotentemente le loro ambizioni Mondiali. L'Argentina invece supera 2-0 il Messico e cancella la sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita confermando di essere una delle squadre candidate alla finale: “Sapevamo che per noi doveva cominciare un altro Mondiale e così è stato – ha detto Messi -. Ora non possiamo più sbagliare”. La Francia è invece la prima Nazionale a essersi qualificata per gli ottavi: i campioni iridati hanno sconfitto per 2-1 la Danimarca, portandosi a quota 6 punti nella classifica del Girone D, che comprende anche l'Australia e la Tunisia, che hanno rispettivamente 3 e 1 punto. Si apre uno spiraglio per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi di finale, sempre se il Brasile, come si augurano Tite e duecento milioni di suoi connazionali, si qualificherà. Il numero 10 della Seleçao, toccato duro da Milenkovic nel corso della partita contro la Serbia, ha pubblicato una foto su Instagram in cui mostra la caviglia che, grazie alle terapie, rispetto a ieri sembra molto più sgonfia. A corredo della foto O Ney scrive "Andiamoooo", quasi a voler incoraggiare se stesso e i compagni.