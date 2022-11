Qatar, Bruxelles, Cina e Coppa Davis: le ultimissime

Oggi le gare dei gironi G ed H. Guerriglia urbana in Belgio. La tv cinese censura i tifosi senza mascherina. Storica vittoria del Canada in Coppa Davis

ROMA – Altre quattro gare in programma oggi al Mondiale di calcio in Qatar valide per la seconda giornata dei giorni G ed H. Si parte alle 11 con Camerun-Serbia che sono entrambe e zero punti in classifica, nell'altra sfida dello stesso girone le due capoliste Brasile e Svizzera si sfideranno ale 17. Nel Girone H alle 14 Repubblica di Corea-Ghana, alle 20 il Portogallo che è in testa alla classifica affronta l'Uruguay che invece ha un solo punto. Un'autentica guerriglia urbana si è scatenata ieri a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio ai Mondiali di calcio in Qatar. Alcune decine di giovani tifosi del Marocco hanno assaltato le vie del centro città e l'area adiacente alla stazione di Midi, distruggendo l'arredo urbano e appiccando il fuoco ad auto, scooter e monopattini elettrici. Sul posto sono intervenuti un centinaio di agenti della polizia in divisa anti-sommossa con camionette e idranti. Un giornalista è rimasto ferito. L’emittente statale cinese Cctv Sports sta tagliando le inquadrature ravvicinate dei tifosi senza mascherina anti-Covid ai Mondiali, dopo che i primi servizi hanno scatenato la rabbia nel Paese, dove sono scoppiate proteste per le dure restrizioni contro la pandemia. Il Canada diventa la sedicesima nazione a conquistare almeno una volta la Coppa Davis. Nella finale disputata al Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna, la squadra canadese ha battuto l'Australia per 2-0 dopo i primi due singolare.