Qatar, Iran, Juventus e Onana: le ultimissime

Attesa per Usa-Iran, la CNN: "Giocatori iraniani minacciati". Agnelli: "Senza compattezza meglio lasciare". Rottura totale tra Onana e il Camerun

ROMA - Il Brasile batte la Svizzera e si qualifica per gli ottavi dei Mondiali del Qatar, così come il Portogallo. Oggi altre quattro sfide molto interessanti spicca certamente quella delle 20 tra Iran e Stati Uniti, una duello che va al di la dello sport: chi vince vola agli ottavi. Ad aprire questa giornata saranno alle 16 Olanda-Qatar ed Ecuador-Semegal. Alle 20 invece un altro interessante match che vedrà di fronte Galles ed Inghilterra. E secondo quanto svelato dalla tv americana CNN le famiglie dei giocatori della squadra di calcio iraniana ai Mondiali "sono state minacciate di arresto e tortura se i giocatori non si comporteranno bene prima della partita contro gli Stati Uniti": la tv cita "una fonte coinvolta nella sicurezza dei giochi". In seguito al rifiuto dei calciatori iraniani di cantare l'inno contro l'Inghilterra la fonte ha detto che i giocatori sono stati convocati a un incontro con membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. In quell'occasione sarebbe stato detto loro che le loro famiglie avrebbero affrontato "violenze e torture" se non avessero cantato l'inno nazionale. Terremoto in casa Juventus, dopo le indiscrezioni del pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale delle dimissioni in blocco dell'intero cda bianconero. "Quando viene meno la compattezza meglio lasciare" le parole di Agnelli. Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, è l'uomo che EXor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, indicherà come presidente della società bianconera. Rottura totale tra Onana ed il Camerun. il portiere, messo fuori rosa dal ct Song, ha infatti lasciato il ritiro.