Qatar, Ferri, Juventus e Lazio: le ultimissime

Argentina a caccia degli ottavi. Parla l'italiano che ha invaso il campo durante Portogallo-Uruguay. Cosa rischia la Juve. Lazio di nuovo al lavoro

ROMA – Altre quattro le gare in programma oggi al Mondiale in Qatar: alle 16 terza giornata del girone D Tunisia-Francia e Australia-Danimarca, alle 20 per il girone C Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico. Intanto prendono forma gli ottavi di finale dove l'Olanda sfiderà gli Stati Uniti mentre l'Inghilterra in Senegal. "Sono libero, sono stato trattato bene". Lo dice Mario Ferri, l'italiano che è stato protagonista di un'invasione di campo durante Portogallo-Uruguay con una bandiera arcobaleno e la scritta pace e messaggi di supporto all'Ucraina e alle donne ucraine, in un video sul suo profilo Instagram, da Doha. Adesso la Juventus rischia sanzioni sportive, con uno spettro che va da un'ammenda alle penalizzazioni in classifica o addirittura alla retrocessione qualora la falsificazione dei documenti contabili avesse consentito di ottenere l'iscrizione al campionato. Al momento rimangono tutte ipotesi, ma è lo scenario che emerge dalla notizia che la Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sulle scritture private tra il club bianconero e i suoi calciatori. Vacanze finite la Lazio torna a lavorare a Formello: per i test atletici previsti alla ripresa. Sarri riabbraccia la rosa e rivaluta lo stato di forma generale dopo la parentesi di vacanza concessa. I calciatori si presenteranno nel centro sportivo dalle 10 alle 19, dovranno effettuare il test isometrico e quello di Mognoni (per valutare la soglia anaerobica).