Qatar, Vlahovic, Juventus e Elkann: le ultimissime

Siu chiudono i gironi E ed F. Vlahovic smentisce una relazione clandestina. Chiesto rinvio a giudizio per 13 persone nell'ambito dell'inchiesta Juve. Elkann: "Non servono aumenti"

ROMA – Prosegue il Mondiale di calcio in Qatar, terza giornata dei gironi F ed E, si parte alle 16 con Croazia-Belgio e Canada-Marocco, out il Canada già eliminato le altre tre formazioni si giocano l'accesso agli ottavi. Nel girone E ultima chiamata per la Germania, che ha un solo punto, che sfiderà il Costa Rica. Nell'altro match la Spagna prima non può sbagliare contro il Giappone. Dusan Vlahovic, attaccante della nazionale serba e della Juventus, ha seccamente smentito le notizie diffuse da alcuni media in Serbia su una sua presunta relazione segreta con la moglie di un suo compagno di squadra in nazionale. Parlando in conferenza stampa a Doha insieme a Filip Kostic, in vista della partita di venerdì con la Svizzera, decisiva per l'accesso agli ottavi del Mondiale, Vlahovic - come riferito dalla tv pubblica serba Rts - ha parlato di sciocchezze e autentiche "invenzioni, opera di cattive persone". La Procura di Torino ora accelera. Firmata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Agnelli e altre 12 persone, nonché della Juve. Oltre all’ex presidente ci sarebbero Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi. Invece le posizioni dei componenti del collegio sindacale (Piccatti, Paracchini e Lirici) sarebbero state stralciate in vista della richiesta di archiviazione. Ora il giudice dovrà fissare entro cinque giorni la data dell'udienza preliminare. “Juventus non ha bisogno di nuovo capitale”. Così l'amministratore delegato di Exor John Elkann rispondendo alle domande degli analisti finanziari.