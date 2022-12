Olanda, Argentina, Neymar e Juventus: le ultimissime

Si giocano Olanda-Usa e Argentina-Australia. Neymar punta gli ottavi. Il Cda Juve approva il bilancio in rosso

Al via oggi gli ottavo di final della Coppa del mondo di calcio in Qatar: ad aprire le danze sarà la sfida tra Olanda e Stati Uniti delle 16, alle 10 Argentina-Australia. Le probabili formazioni. Il Brasile lunedì affronterà la Corea del Sud negli ottavi di finale e Neymar spera di essere in campo. Il brasiliano, infortunato, è tornato ad allenarsi con il pallone. Sulla questione è intervenuto il medico dei veredoro Lasmar: "Sia Neymar che Alex Sandro (infortunato ad una coscia, ndr) oggi tirneranno ad allenarsi con il pallone e vedremo come reagiscono. A seconda di questi prossimi due giorni, potrebbero essere o meno in condizione". Il Cda della Juventus ha approvato un nuovo progetto di bilancio dell'esercizio 2021/22 che si chiude con una perdita di 239,3 milioni di euro.