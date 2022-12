Francia, Inghilterra, Argentina e Pelè: le ultimissime

Si giocano Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal. Per Messi vittoria e gara numero 1000. Il messaggio social di Pelé

ROMA – Proseguono spediti gli ottavi di finale del campionato del Mondo di calcio in Qatar, oggi altri due match: alle 16 la Francia se la vedrà con la Polonia mentre alle 20 l'Inghilterra sfiderà il Senegal. Le probabili formazioni. Ieri le prime due gare dei quarti con l'Argentina che ha superato l'Australia 2-1 trascinata da una grande prestazione di Messi che ha festeggiato nel migliore dei modi la sua gara numero 1000 in carriera, di Alvarez il raddoppio gli australiani hanno accorciato complice un0'autorete di Fernandez. Nell'altra gara 3-1 dell'Olanda sugli Usa con Depay, Blind e Dumfires: i tulipani ai quarti sfideranno l'Argentina. "Cari amici, voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre”. Così Pelè su Instagram, per tranquilizzare tutti coloro che sono in ansia per le sue condizioni di salute: “Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l'equipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!".