Totti, Juventus, Neymar e Ronaldo: le ultimissime

Totti: "Questo Mondiale mi piace". Ipotesi di aggiotaggio per la vicenda Juve. Neymare dovrebbe giocare contro la Corea. Shaqiri: "CR7 non è finito"

ROMA - L'ex numero 10 della Roma Francesco Totti è soddisfatto del Mondiale che si sta giocando in Qatar: "Come sempre succede ci sono state delle polemiche prima dell’inizio, ma non posso negare che mi sono divertito a vedere i gironi di questo Mondiale e sono curioso di vedere cosa succederà adesso - ha detto a un giornalista di 'BeinSport' l'ex capitano della Roma, in questi giorni a Istanbul per affari -. Mi dispiace che non ci sia l’Italia, ovviamente, ma a livello calcistico ho visto buone cose.Va riconosciuto alla Fifa che il calcio negli ultimi anni ha raggiunto una dimensione più globale". Plusvalenze e manovre stipendi: molto, se non tutto, dell'inchiesta della procura di Torino ruota attorno a questi filoni. Non è una più novità. Anzi. Così come ormai sono famose tutte quelle “side letter” che sono emerse in varie circostanze, accordi privati fuori dai documenti depositati e dichiarati che secondo i pm rappresentano prove in questa inchiesta nei confronti della Juventus che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio del club bianconero e di dodici persone tra dirigenti ed ex dirigenti, compresi Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitano Thiago Silva. La prima domanda viene rivolta all'ex milanista: domani giocherà Neymar? Il difensore ride, non risponde e guarda Tite, che a sua volta replica con un secco "Sì". Mentre il 70% dei partecipanti a un sondaggio del quotidiano sportivo portoghese 'A Bola' vorrebbe che Cristiano Ronaldo non facesse parte della formazione iniziale del Portogallo che martedì sfiderà la Svizzera negli ottavi di finale del Mondiale, l'elvetico Shaqiri 'avvisa' i suoi: CR7 è il pericolo maggiore. Secondo l'ex interista, il fatto che il plurivincitore del Pallone d'Oro abbia 37 anni e sia attualmente senza squadra di club vuol dire poco o niente. "State molto attenti a dare Ronaldo per finito - ha detto oggi Shaqiri -. Per me rimane, assieme a Messi, uno dei migliori calciatori al mondo".