Spagna, Portogallo, Roma e Lazio: le ultimissime

Si giocano Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera. Solbakken scalpita. Lotito torna su Milinkovic

ROMA – Si sta per completare il quadro dei quarti di finale del Mondiale in Qatar oggi sono in programma le ultime due gare degli ottavi: alle 16 Marocco-Spagna la gara delle 20 sarà tra Portogallo e Svizzera. Il neo acquisto della Roma Solbakken non vede l'ora di mettersi a disposizione di Mourinho ma con molte probabilità dovrà attendere gennaio: lo scorso 21 novembre il ventiquattrenne era sbarcato nella capitale per completare le visite mediche di idoneità sportiva e firmare il contratto che lo legherà fino al 2027 per circa un milione di euro più bonus ma a causa dei contrasti passati tra i due club il Bodø non ha concesso il nulla osta al giocatore per potersi allenare al Fulvio Bernardini prima della scadenza del contratto, il prossimo 31 dicembre. A margine della consegna del Premio Giuseppe Colalucci il patron della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare del futuro di Milinkovic: “I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico, la Lazio ha interesse a prolungarlo perché è un grande giocatore e anche un grande uomo. Mi auguro che altrettanta valutazione la faccia il giocatore”. Poi il laconico commento: “Nella vita tutto ciò che ha inizio ha anche una fine. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta”.