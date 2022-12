Croazia, Argentina, Portogallo-Marocco e Inghilterra-Francia: le ultime

Si è composta ieri la prima semifinale di Qatar 2022. A sorpresa avanti la Croazia, che ha fatto fuori il Brasile di Neymar dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari la partita era finita 0-0, poi un gol per parte nei supplementari, con l’ex Bologna e Verona Pektovic a rispondere a Neymar, prima della lotteria dei rigori fatale alla Seleçao. Altro pareggio ieri sera tra Olanda e Argentina, con l’Albiceleste avanti 2-0 fino a 10 dal termine grazie a un grande Messi (assist vincente e gol dal dischetto), poi la rimonata olandese al decimo minuto di recupero (doppietta di Wegorst), prima dei rigori dove hanno avuto la meglio i sudamericani. Martedì prossimo, fischio d’inizio alle ore 20:00 dallo Stadio Lusail, la prima semifinale sarà Argentina-Croazia. Grande attesa per la seconda semifinale, che si delineerà nella giornata di oggi. Alle 16:00 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, anzi dovremmo dire di Goncalo Ramos, dato che il portoghese è atteso dalla seconda panchina consecutiva, sfida il Marocco di Hakimi, la sorpresa del Mondiale. Molto atteso anche l’altro quarto di finale, stasera alle ore 20:00 tra Inghilterra e Francia. Kane sfida Mbappe in una gara che promette spettacolo. È la Francia di Deschamps campione del mondo la grande favorita dopo l’leliminazione del Brasile di ieri, ma per approdare in semifinale dovrà avere la meglio di un Inghilterra affamata di Mondiale.