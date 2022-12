Marocco-Portogallo, Olanda, Argentina e Neuer: le ultimissime

Ascolta le ultime notizie in due minuti.

Qatar 2022 si conferma il Mondiale delle sorprese: a Doha il Marocco batte 1-0 il Portogallo nei quarti di finale del Mondiale, diventando così la prima squadra africana ad approdare in una semifinale della Coppa del Mondo. L’eroe nazionale è l’attaccante del Siviglia Youssef En Nesyri, bravo a sfruttare un’uscita a vuoto del portiere lusitano Diogo Costa al 42esimo del primo tempo. Marocco eroico che non lascia spazio a Cristiano Ronaldo – entrato a inizio ripresa – e compagni, difendendo con le unghie e con i denti il prezioso vantaggio.

Il Marocco attende l’avversaria dal quarto di finale in programma questa sera alle 20:00 tra Inghilterra e Francia, mentre l’altra semifinale del Mondiale tra Argentina e Croazia è in programma per martedì 13 dicembre alle ore 20:00 italiane.

Recuperi extralarge, risse, tensione, record di ammoniti e la vittoria dell’Argentina ai rigori. Dopo il match di ieri tra Olanda e Argentina continuano a uscire sempre più dettagli e accuse tra le squadre, per questo anche la Fifa ha deciso di intervenire aprendo un procedimento. La Commissione Disciplinare ha analizzato tutti gli episodi, specialmente la maxi rissa scatenata da Paredes e il faccia a faccia tra Van Gaal e Messi. Si è deciso di aprire un procedimento contro l'Argentina per possibili violazioni degli articoli 12 (cattiva condotta dei giocatori e dello staff) e 16 (ordine e sicurezza della partita). Aperto anche un procedimento contro l'Olanda sempre per violazione dell'articolo 12.

Dopo l'amara eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar con la sua Germania, è arrivato anche un gravissimo infortunio per Manuel Neuer. Il 36enne portiere del Bayern Monaco è caduto dagli sci e si è rotto la gamba. Sui propri profili social ha fatto sapere che si è già operato e che l’operazione è andata a buon fine, purtroppo però la sua stagione calcistica termina qui.