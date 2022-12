Frena il Frosinone, Reggina di misura, Bari a valanga: la giornata di B

Ascolta il resoconto della giornata di Serie B in meno di due minuti.

Il Frosinone non va oltre lo 0-0 nel posticipo casalingo della 17esima di Serie B contro il Pisa. Mantengono comunque la prima posizione in classifica gli uomini di Fabio Grosso, mentre il Pisa aggancia provvisoriamente il Parma al settimo posto, in attesa della sfida di domani tra Brescia e crociati che chiuderà la 17esima giornata di Serie B.

Con il pareggio del Frosinone diventa ancora più prezioso il successo della Reggina, che nel pomeriggio si era imposta di misura sul campo del Como penultimo in classifica. Travolgente il Bari che infila il secondo successo consecutivo e si porta solitario al terzo posto, dopo aver battuto 4-1 il Modena nella gara delle 18:00. Frena invece il Genoa fermato sullo 0-0 sul campo dell’Ascoli.

Sono tre gli 0-0 nella giornata odierna di Serie B, anche l’incontro tra Sudtirol e Ternana è terminato a reti bianche, con i padroni di casa che tengono il passo del Pisa e agganciano il Parma, mentre gli ospiti restano in quinta posizione. Importante la vittoria del Cagliari nel match delle 12:30 contro il Perugia fanalino di coda, un 3-2 che smuove la classifica dei sardi: ora la squadra di Liverani si trova a un solo punto dalla zona playoff. Anche il Benevento fa un bel salto: batte 1-0 il Cittadella che così scende in zona playout.

Nella zona bassa della classifica importante il successo del Venezia: 2-0 contro il Cosenza, con la squadra di Vanoli che incastra il quarto risultato utile consecutivo e lascia la zona playout. Termina invece 1-1 la gara di Ferrara tra Spal e Palermo.