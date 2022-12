Argentina-Croazia, Brasile, Ancelotti e Vasseur: le ultimissime

Si deciderà stasera la prima finalista del Mondiale di Qatar 2022. Argentina-Croazia fischio d’inizio alle ore 20:00 italiane dall’Iconic Stadium di Lusail. Arbitra il nostro Daniele Orsato. Dopo aver schierato un 3-5-2 contro l’Olanda, dovrebbe tornare al 4-3-3 l’allenatore argentino Lionel Scaloni, che, dalle indiscrezioni della vigilia, dovrebbe ritrovare Di Maria dal primo minuto affiancandolo in attacco a Messi e Julian Alvarez. Dovrebbe invece essere speculare a quello che ha battuto il Brasile il 4-2-3-1 di Zlatko Dalic, con la speranza riposta come sempre in Luka Modric: si prospetta un duello tra numeri 10 niente male.

Nella giornata di ieri – attraverso un comunicato ufficiale – il Brasile ha confermato l'arrivo di un nuovo Ct per la nazionale. Tite aveva già annunciato il suo addio prima della deludente eliminazione dai Mondiali in Qatar ai rigori contro la Croazia. Ora, con una nota pubblicata sul sito della Federazione brasiliana, la Seleçao ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo tecnico.

Ha vinto tutto Carletto Ancelotti. Anzi no: gli manca solo il Mondiale. L'occasione per riempire questa casella ancora vuota potrebbe arrivare proprio dal Brasile. L'attuale tecnico del Real Madrid infatti, secondo quanto rivelato da Uol, è stato contattato dalla federazione brasiliana, in tempi non sospetti, cioè prima della nuova débacle del Mondiale in Qatar, lo scorso ottobre (Tite infatti aveva già annunciato il suo addio a prescindere dal risultato del Mondiale). Ancelotti si è mostrato aperto per una trattativa, ma non prima della conclusione dell'attuale contratto con il Real Madrid, vale a dire nel giugno 2024. "Mi vedo nel Mondiale del 2026" avrebbe anche detto l'allenatore di Reggiolo.

Dopo un mese di voci insistenti, è arrivato l'annuncio ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Il dirigente francese lascia il suo posto in Alfa Romeo per ricoprire il medesimo ruolo nella scuderia di Maranello, dove prenderà il posto del dimissionario Mattia Binotto.