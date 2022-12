Argentina, Francia-Marocco, Deschamps e Regragui: le ultimissime

È l’Argentina la prima finalista del Mondiale di Qatar 2022. La nazionale di Scaloni ha piegato la Croazia con un netto 3-0. Protagonista Leo Messi, che ha aperto la sfida dal dischetto e nella ripresa ha regalato l’assist per il tris a Julian Alvarez. Porta la firma dell’attaccante del City anche la seconda rete argentina, realizzata sul finire di primo tempo, che ha tagliato le gambe a Modric e compagni.

L’Albiceleste aspetta l’esito della seconda semifinale, in programma domani sera alle ore 20:00 italiane tra Francia e Marocco. La finalissima è prevista per domenica 18 dicembre, si giocherà allo Stadio Lusail alle ore 16:00.

In vista della gara di domani ha parlato in conferenza stampa il Ct francese Didier Deschamps: “Il Marocco ha una grande capacità difensiva, ha calciatori di qualità sul piano offensivo, capaci di far male”. Rispetto per gli avversari ma, ovviamente, niente paura per i campioni del mondo in carica: “Il Clima ostile? – ha proseguito Deschamps – Non mi piace il termine ostile, c'è un fervore popolare molto importante. Fa molto rumore. I miei giocatori lo sanno, fa parte del contesto. Saperlo prima è sempre meglio. I miei ragazzi sanno cosa aspettarsi. E comunque non sono i tifosi a fare gol”.

Il Marocco ci spera, ma sa che serve un’altra impresa. La semifinale Mondiale con la Francia è la prima in assoluto per una nazionale africana. "Voglio vincere la Coppa – ha afferma il ct del Marocco Walid Regragui – chiamatemi pazzo, ma voglio vincerla, e penso che possiamo farcela. Amo il mio Paese, ed è la cosa più importante. Non siamo stanchi, vogliamo fare la storia. Giocheremo contro i campioni uscenti – ha aggiunto l’allenatore del Marocco - hanno grandi giocatori e il miglior allenatore del mondo. Ma a questo punto non possiamo accontentarci, lotteremo per andare avanti per i Paesi africani e per tutto il mondo arabo”.