Qatar, Croazia, Lazio e Juventus: le ultimissime

Francia e Marocco a caccia di Messi in finale. Bufera sulla Croazia. Luis Alberto: "Segfnare è bellissimo". Pogba rischia di saltare altre cinque gare

ROMA – Si conoscerà oggi il nome della seconda finalista del Mondiale in Qatar: alle 20 la sfiuda tra Francia e Marocco che proveranno a raggiungere l'Argentina che ieri ha battuto 3-0 la Croazia. E' polemica per un video che circola sui social network dei giocatori croati che dopo la vittoria nei quarti contro il Brasile festeggiano con versi che fanno riferimento al regime "Herceg-Bosna", creato in Bosnia durante la guerra nei Balcani, tra il 1991 e il 1994, e riconosciuto come progetto criminale dal Tribunale penale internazionale dell'Aia. La Lazio vince in rimonta contro il Galatasaray grazie alle reti di Anderson e Luis Alberto, quest'ultimo tra i migliori: “La rete mi da' fiducia e motivazione – ha detto lo spagnolo - . Il mese di ottobre è stato molto difficile con tante partite, siamo tornati con la voglia di fare molto bene nella seconda parte di stagione". Si allungano ancora i tempi di rientro di Paul Pogba. Al centrocampista della Juventus, fermato da un problema al menisco, serviranno 10-15 giorni per poter rientrare in gruppo. Ma l'appuntamento con il ritorno in campo è di nuovo rimandato, a questo punto il tecnico bianconero si aspetta di recuperarlo non prima di metà gennaio se non addirittura dopo.