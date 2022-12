Francia, Messi, Mourinho e Sampdoria: le ultimissime

Esplode la festa a Parigi . Messi: "E' il mio ultimo Mondiale". La Roma parte per il Portogallo. Giorni decisivi per il futuro della Samp

ROMA - La Francia vince e sfida l'Argentina per la terza stella, il Marocco piange per il sogno svanito ma abbraccia gli amici francesi e a Parigi esplode la festa. "Sono orgoglioso di poter terminare il mio viaggio attraverso i Mondiali giocando un'altra finale. Ciò che sto vivendo è davvero emozionante. Quella di domenica sarà la mia ultima patita in un Mondiale". Così Lionel Messi, parlando 'a freddo' dopo la vittoria nella semifinale contro la Croazia. "Passeranno molti anni tra questo torneo e il prossimo - dice ancora il 35enne n.10 dell'Albiceleste - e non credo di farcela. Quindi spero che questo in Qatar termini per me nel modo migliore. Durante questa Coppa mi sono molto divertito, e ora vorrei aiutare il gruppo a ottenere ciò per cui siamo qui". "Sono contento, ho trovato gente che voleva lavorare, arrivata con motivazione e concentrazione. Non è mai facile rientrare e allenarci come vogliamo e con l'intensità che vogliamo, ma sono molto contento della risposta di questi primi tre giorni". Lo ha detto Josè Mourinho ai canali del club alla vigilia della partenza in programma oggi per il ritiro in Portogallo commentando i primi tre giorni di lavoro a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Si è riunito a Milano nella sede di Lazard il cda della Sampdoria, un'occasione di confronto per fare il punto sulla situazione finanziaria del club sempre più in difficoltà ma anche rispetto alla cessione della società con Merlyn Partners che stava aspettando una valutazione positiva rispetto alla proposta di procedere il prossimo 19 dicembre durante l'assemblea degli azionisti della Samp all'aumento di capitale di 30 milioni. A questi il fondo ne aggiungerebbe altri 20 per rimpinguare le casse del club.