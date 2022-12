Mourinho, Milinkovic, Qatar e Marocco: le ultimissime

Ipotesi doppio incarico per Mourinho. L'Arsenal piomba su Milinkovic. Scelto l'arbitro di Francia-Argentina. Il Marocco pronto a fare un reclamo alla Fifa

ROMA – Il Portogallo sogna Mourinho come nuovo ct. Già ieri sera c’è stato un incontro importante per tracciare una prima idea su quello che potrebbe essere il ruolo dell'attuale tecnico della Roma nella nazionale portoghese, per capire se possano esserci i margini per un doppio incarico Portogallo-Roma. Da Londra arriva una importante voce di mercato che riguarda il centrocampista della Lazio MIlinkovic: secondo quanto scrive il ‘Sun’ l’Arsenal, che in estate avrebbe messo sul piatto 49 milioni di euro per portare il serbo in Premier, potrebbe tornare alla carica sempre in estate con una nuova proposta ma al ribasso considerato che il giocatore è in scadenza 2024. C'è un po' di Polonia nella finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, in programma domenica 18 dicembre allo stadio Lusail. È stato scelto l'arbitro che dirigerà l'ultimo atto del torneo in Qatar: fischietto al polacco Szymon Marciniak, che ha già diretto sia la Selección (contro l'Australia) sia i francesi (contro la Danimarca) in questa Coppa del Mondo. Intanto secondo le indiscrezioni riportate dal sito specializzato 'Footmercato', la Federcalcio marocchina avrebbe deciso di presentare un ricorso ufficiale alla Fifa in relazione all'arbitraggio della semifinale contro la Francia.