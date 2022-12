Mihajlovic, Lazio, Fiorentina e Abodi: le ultimissime

"Sinisa ha avuto un coraggio da leone". La Lazio batte anche l'Hatayspor. La Fiorentina vuole trattenere Amrabat. Abodi conferma il decreto “salva sport”

ROMA – Il Mondo del calcio sotto choc per la morte di Mihajlovic deceduto a 53 anni per la leucemia. Tantissimi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo non solo sportivo. Delle tremenda malattia ha parlato la direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna, Francesca Bonifazi, che lo ha avuto in cura in questi anni: “E' stato coraggiosissimo ed ha lottato fino all'ultimo soffrendo tantissimo perché non voleva lasciare la famiglia da sola”. Si chiude con una vittoria il mini-ritiro della Lazio in Turchia: gli uomini di Sarri piegano 5-2 l'Hatayspor. La Fiorentina farà scattare per Sofyan Amrabat l'opzione di prolungamento del contratto al 2025: è quanto è emerso durante il brindisi natalizio allo stadio Franchi tra il club viola e i media. "Il "salva sport" per le società ci sarà perché già esistono misure per le imprese e verranno utilizzate quelle. Ci sarà un provvedimento che riguarderà ancora una volta le imprese ma partirà direttamente dalla giustizia, secondo me qualche novità c'è ma, come ripeto più volte al giorno saranno tutti provvedimenti che riguarderanno il sistema Paese e non il sistema sportivo, anche se in mezzo ci sono società di Serie A". A dirlo è il ministro per lo sport Andrea Abodi a margine della festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia a piazza del Popolo. Ascolta le news del pomeriggio