Qatar, Francia, Mihajlovic e Roma: le ultimissime

Alle 16 la finalina Croazia-Marocco, la Francia in ansia per i tanti casi di febbre. Lunedì i funerali di Mihajlovic. Roma sconfitta 3-0 dal Cadice

ROMA – Si giocherà alle 16 la finalina tra Croazia e Marocco del Mondiale in Qatar, preludio all'attesa finale in programma domani alle 16 tra Francia e Argentina. Le probabili formazioni. Ore d'ansia invece per la Francia: lo staff medico della Nazionale ha smentito ipotesi di Covid, riferendosi all’aria condizionata, ma è un dato di fatto che il virus influenzale ha falcidiato lo spogliatoio. Deschamps ieri ne ha persi altri due. Konaté e Varane non si sono allenati, stesso discorso per Coman, fermo da due giorni a causa di febbre e raffreddore. Upamecano e Rabiot, invece, hanno smaltito e sono già tornati in campo. Tutto il calcio piange per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: l'ultimo saluto all'ex allenatore tra l'altro del Bologna sarà lunedì 19 dicembre alle ore 11 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra a Roma. Cadice amaro per la Roma, che perde 3-0 la prima amichevole del mini ritiro invernale in Portogallo. Allo Stadio Municipal di Albufeira, i giallorossi di Mourinho non danno mai la sensazione di brillantezza contro la penultima nella Liga.