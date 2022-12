Qatar, Mihajlovic, Napoli e Juventus: le ultimissime

Francia e Argentina si giocano la Coppa. Fino alle 18 in Campidoglio l'ultimo saluto a Mihajlovic. In amichevole vince la Juvem perde il Napoli

ROMA – Il giorno della finale è arrivato: alle 16 Francia e Argentina si giocheranno la Coppa del Mondo di calcio in Qatar in una sfida che vedrà Messi contro Mbappé. Le probabili formazioni. Oggi l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, scomparso a 53 anni dopo aver lottato a lungo contro la leucemia: allestita la camera ardente che sarà aperta fino alle 18 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola) a Roma. Domani alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a piazza Esedra i funerali. Il Napoli torna ad assaporare l'amaro calice della sconfitta, seppur in amichevole, arrendendosi 3-2 al Villarreal nella notte del ritorno al Maradona degli indimenticati ex Albiol e Reina. La Juve dei 'baby' trionfa in Inghilterra: i bianconeri battono 2-0 l'Arsenal in amichevole.