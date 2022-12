SAOT, Raspadori, Frattesi e Kamenovic: le ultimissime

Il Consiglio Federale dell’Aia ha affrontato i temi tecnici che riguardano gli arbitri, ufficializzando l’introduzione del SAOT (Semi Automated Offside Technology) a partire dalla prima giornata di ritorno, in programma il 27 gennaio 2023. Questo tipo di tecnologia, che la Fifa aveva annunciato per il Mondiale in Qatar, ma che la Uefa ha già utilizzato per la finale di supercoppa europea e dalla fase a gironi della Champions, è già presente nei Var di Lissone. Gli arbitri italiani stanno facendo pratica già da diverse giornate di campionato, prendendo dimestichezza con la novità e con le procedure. L’obiettivo era quello di partire subito, dopo la sosta mondiale, è stato deciso di arrivare ad inizio girone di ritorno, anche per conferire un minimo di linearità alla novità. Nel frattempo i direttori di gara continueranno a fare pratica nel Broadcaster Center della Lega. Il SAOT - già visto all’opera in ambito Uefa e, in maniera più continuativa, ai Mondiali - permetterà di risolvere in minor tempo le situazioni di fuorigioco, grazie ad una tecnologia avveniristica.

“Il Milan può darci fastidio, la Juve sta tornando. Ma siamo noi ad avere otto punti di vantaggio. La Champions? il massimo che c’è. Immobile segna ancora, ma per la Nazionale dalla mia parte c’è l’età. Io sono un centravanti nato, ma so che posso giocare dovunque e imparare molto”. Il gioiellino del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, raccontando le sue sensazioni e i suoi sogni. L’intervista è disponibile sulle pagine del quotidiano odierno.

Bove e Frattesi, due giocatori di qualità legati dall'amore per la Roma. Uno potrebbe andare via, l'altro invece sogna di tornarci dopo le avventure in giro per l'Italia che lo hanno aiutato a diventare uno del migliori centrocampisti della Serie A. Bove sogna di diventarlo, magari facendo lo stesso percorso dell’attuale cetrocampista del Sassuolo: lasciando Trigoria (con il sogno di ritornarci) per mettere minuti nelle gambe, acquisire esperienza giocando titolare in un club che sappia valorizzarlo.

Kamenovic è vicino al trasferimento allo Sparta Praga. Una notizia che potrebbe rivelarsi importante per i potenziali effetti sul mercato in entrata della Lazio. Il giovane difensore serbo, acquistato nell'estate 2021 per 3 milioni di euro, è stato solo una comparsa e la sua partenza potrebbe sbloccare gli acquisti in entrata, con chiaro riferimento alla questione relativa al terzino sinistro.