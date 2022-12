Liverani, Pavard, Sportiello e Ronaldo: le ultimissime

Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari. La società, dopo la sconfitta con il Palermo, ha rotto gli indugi e ha scelto l'esonero per anticipare i tempi e cercare una scossa già dalla prossima gara casalinga contro il Cosenza. Sollevati dall'incarico anche vice allenatore, collaboratori tecnici, preparatore atletico e match-analyst.

In Francia è quasi una caccia al colpevole della finale persa contro l’Argentina. Il giornalista francese Molina ha puntato il dito su un giocatore in particolare, reo - a detta sua - di aver sabotato lo spogliatoio. Secondo Molina, Pavard, terzino del Bayern Monaco, avrebbe rappresentato un serio problema per la Francia ai Mondiali. Il 26enne, reduce dal trionfo nel 2018, avrebbe fatto dei commenti inappropriati sui suoi compagni di squadra e avrebbe creato un'atmosfera "tossica" nello spogliatoio, litigando con il ct Deschamps e lo staff tecnico e facendo trapelare alla stampa informazioni interne allo spogliatoio grazie al suo rapporto con alcuni giornalisti. Se così fosse, si spiegherebbe il ruolo marginale vissuto da Pavard nella Coppa del Mondo e perché Deschamps gli abbia preferito un fuori ruolo come Kounde, difensore centrale del Barcelona.

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan ha già chiuso la trattativa per Marco Sportiello. Il portiere dell'Atalanta va in scadenza nel prossimo giugno e, se dovesse arrivare la conferma di nuovi problemi fisici per Maignan, potrebbe approdare a Milano già nei prossimi giorni.

Dalla Spagna iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni che confermerebbero le voci trapelate prima del Mondiale. Ovvero di un imminente trasferimento di Cristiano Ronaldo nel campionato dell’Arabia Saudita. Dopo aver vissuto l’eliminazione dal Mondiale con il Portogallo, Ronaldo era tornato immediatamente al lavoro nel centro sportivo del Real Madrid. Ma da qualche giorno non si vede più a Valdebebas proprio perché nelle ultime ore si sarebbe trasferito a Dubai in attesa di recarsi in Arabia Saudita per incontrare i dirigenti dell’Al Nassr. Per Ronaldo sarebbe pronto un contratto triennale da 500 milioni.