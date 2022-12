Roma, Lazio, Inter e Juventus: le ultimissime

Mourinho resterà allenatore giallorosso almeno fino a giugno. La Lazio perde in Spagna, vince l'Inter di Inzaghi. La Procura Figc apre un processo per 9 club e un'altra inchiesta

ROMA - Josè Mourinho resterà l'allenatore della Roma almeno fino a giugno. I media lusitani presenti anche ad Albufeira dove la squadra giallorossa ieri ha battuto l'FKC 3-0 in amichevole, hanno rilanciato di un possibile incontro tra Mourinho e il presidente della federazione portoghese Fernando Gomes il prossimo 26 dicembre ma questo non avverrà perché il tecnico il 26 sarà a Trigoria per dirigere l'allenamento. La Lazio chiude la preparazione invernale con un ko. In amichevole vince l’Almeria per 2-0 con l’autorete di Patric nel primo tempo e il gol di Ramazani in apertura ripresa. Biancocelesti mai veramente pericolosi. L'Inter batte per 2-0 in amichevole la Reggina a Reggio Calabria nel penultimo test prima della ripresa del campionato. Juventus, Samporia, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. Sono queste le nove società, informa la Figc, nei confronti delle quali il Procuratore Federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell'indagine penale 'Prisma' trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino, ha proposto ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte federale di appello.