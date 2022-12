Roma, Lazio, Cagliari e Djokovic: le ultimissime

Abraham: "Puntiamo al quarto posto". Sarri: "Non sono contento". Ufficiale il ritorno di Ranieri in Sardegna. Djokovic scalpita

ROMA – Il conto alla rovescia è iniziatop: il 4 gennaio torna la Serie A e l'attaccante della Roma Tammy Abraham, tornato a segnare, assicura di essersi lasciato alle spalle il periodo negativo: “Adesso mi sento in fiducia e sono pronto a ricominciare. Sia io sia la squadra siamo contenti quando facciamo gol, quando vinciamo. Il risultato dell’ultima amichevole ci dà fiducia in vista della ripresa della stagione e non vediamo l’ora di cominciare per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, il quarto posto. Faremo del nostro meglio per farcela”. In casa Lazio dopo la sconfitta in Spagna contro l'Almeria il tecnico Maurizio Sarri ha strigliato la squadra prima dei due giorni di riposo concessi al gruppo: “Non sono contento di ciò che ho visto” è stato il senso della predica fatta ai suoi, sentita e risentita varie volte nel giro di un anno e mezzo. Queste crisi di discontinuità si verificano e niente e nessuno riesce a evitare che accadano. Non è un caso che Sarri nei periodi felici metta sempre le mani avanti: «Servono controprove». Ora è ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo ha annunciato la società rossoblù con un "bentornato". L'allenatore romano, che proprio in Sardegna ha ottenuto i primi successi in carriera con due promozioni di fila dalla C alla A, ha firmato un contratto sino al 2025. Novak Djokovic spera di ricevere un caloroso benvenuto da parte del pubblico agli Australian Open di tennis, primo torneo stagionale del Grande Slam, che ha già vinto nove volte e "gli piace giocare", ma anche dove l'ex n.1 del mondo tornerà a gennaio dopo avere saltato l'ultima edizione.