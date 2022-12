Milan, O Neill, Mihajlovic e Argentina: le ultimissime

Pioli: "Crediamo nella rimonta scudetto". Morto a 49 anni O'Neill. Il post commovente di Arianna Mihajlovic. In Arghentina raccolte firme per le lamentele della Francia

ROMA - Il Milan deve credere nella rimonta sul Napoli, così come l'anno scorso ha creduto in uno scudetto che sembrava impossibile. Ne è convinto il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ricordando di aver assaporato quel traguardo quando "alle 2 di notte con mio figlio Marco ci siamo fumati un sigarone sul balcone, con tutti i tifosi che passavano con le bandiere. Allora ho capito davvero la grandezza di quello che avevamo fatto", ha detto in una intervista. E' morto ieri all'età di 49 anni in una clinica di Montevideo, dove era ricoverato in terapia intensiva a causa di una malattia epatica, Fabian O'Neill, ex centrocampista della nazionale uruguaiana che in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia. "Non hai voglia di festeggiare ma lo fai. Per i bambini. Per la famiglia. Farà male". Lo scrive su Instagram Arianna Mihajlovic, vedove dell'ex campione ed allenatore serbo da poco scomparso dopo una battaglia con la leucemia. Non si placa la polemica tra Argentina e Francia per l'esito della finale dei Mondiali in Qatar e, tra recriminazioni e accuse, ora nel Paese sudamericano è partita anche una petizione on line che ha già raccolto oltre 500.000 firme chiedendo "alla Francia di smettere di piangere" dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali.