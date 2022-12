Ronaldo, Pelé, Premier e Liga: le ultimissime

Ronaldo: "Pronto per questa nuova sfida". La Fifa dispone 1'di silenzio per Pelé. Liverpool e Real Madrid vincono a fatica

ROMA - Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto fino al 2025 con l'Al Nassr club allenato dall'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, che ha deciso di investire sul portoghese grazie ad un contratto monstre da 200 milioni di euro netti a stagione, CR7 poi sarà testimonial ambasciatore e testimonial della candidatura per il Mondiale del 2030. La Fifa ha invitato tutte le federazioni associate a far rispettare 1' di silenzio prima di ogni partita su tutti i campi di calcio, in questo fine settimana e per la prossima, per rendere omaggio a Pelè. Il Liverpool batte 2-1 il Leicester ad Anfield Road nell'ultima sua partita del 2022 in Premier League, conquistando il quarto successo consecutivo e avvicinando la zona Champions. Anche se il distacco dall'Arsenal capolista resta enorme, oggi 12 punti con i Gunners che hanno una partita in meno, il quarto posto occupato dal Tottenham è a sole due lunghezze. La vittoria odierna è stata però molto sofferta. Nell'altra partita di giornata, quinta sconfitta di fila per il West Ham, 2-0 in casa del sempre più sorprendente Brentford, al quinto risultato utile di fila. Il Real Madrid ha battuto 2-0 il Valladolid con una doppietta di Karim Benzema in una partita della 15/a giornata della Liga, salendo in vetta al classifica con un punto di vantaggio sul Barcellona, che riceverà l'Espanyol al Camp Nou.