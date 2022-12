Milan, Malagò, Nadal e LeBron James: le ultimissimne

Pioli revoca il giorno di riposo. Malagò: "Anno impressionante". Nadal torna in campo e perde. Un altro record per LeBron James

ROMA - Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha revocato il giorno di riposo concesso alla quadra. Dopo la sconfitta contro il Psv in amcihevole il tecnico ha voluto tutti in campo per preparare il match contro la Salernitana del 4 gennaio. "Nel 2022 siamo stati praticamente sempre sul podio, è impressionante quello che è stato fatto dallo sport italiano. Siamo molto orgogliosi, anche perché era oggettivamente difficile riuscire a fare meglio del 2021. Purtroppo non c'è stato il viaggio in Qatar della nazionale di calcio...". Il secondo mondiale consecutivo saltato dagli azzurri del pallone è l'unico neo che Giovanni Malagò vede nell'anno d'oro dello sport italiano. Ripartire perdendo non è il massimo se ti chiami Rafael Nadal rientrato negli spogliatoi dopo 2 ore e 45 di battaglia che l'hanno visto battuto 3-6 6-3 6-4 da Cameron Norrie, n.12 del mondo, nel match di esordio della sfida di United Cup tra Spagna e Gran Bretagna. Grandiosa prestazione della superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James, che nel giorno del suo 38esimo compleanno trascina i suoi alla vittoria contro gli Atlanta Hawks con una gara da 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, sfiorando una tripla doppia leggendaria. Ascolta le news della mattina