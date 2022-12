Napoli, Pelé, Liga e Premier: le ultimissime

De Laurentiis: "Napoli straordinario". Il Santos non ritirerà la 10 di Pelé. In Premier frena il Manchester City, in Liga il Barcellona aggancia il Real Madrid in vetta

ROMA - "Desidero fare i miei auguri più sinceri a tutti per un 2023 che raccolga quello che di buono c’è stato nell’anno che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterriti". Lo scrive in un tweet Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio. "Il 2022 ha avuto anche segnali positivi. La nostra economia cerca di rialzare la testa. Il turismo si è ripreso, in particolare a Napoli gremita di visitatori da mesi. Il Napoli ha fatto cose entusiasmanti. Qualcosa possiamo portarci con noi. Ma il mio augurio è soprattutto per un anno di serenità e salute. Per tutti, non solo per i nostri straordinari tifosi". Il Santos non ritirerà la maglia numero 10 di Pelé. Lo riporta Globo Esporte, secondo cui la decisione è legata a una vecchia decisione dello stesso O Rei. Il Manchester City non è andato oltre il pari, 1-1, in casa contro l'Everton, in un match valido per la 18esima giornata della Premier League. Il vantaggio per gli uomini di Guardiola è del solito Haaland al 24', al 64' pareggio di Gray. Il City perde un po' di contatto dalla capolista Arsenal, che ora ha quattro punti di vantaggio con una partita in meno. lI Manchester United ha battuto 1-0 in trasferta il Wolverhampton. Si è chiuso sull'1-1 il derby tra Barcellona ed Espanyol, match valido per la 15esima giornata della Liga e giocato al Camp Nou. In gol prima i padroni di casa con Alonso al 7', pari per l'Espanyol con Joselu su rigore al 73'. Con questo pareggio i blaugrana salgono a quota 38, restando in testa alla classifica ma ora a pari punti con il Real Madrid. Ascolta le news del pomeriggio