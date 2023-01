Lukaku, Premier, arbitri e tennis: le ultimissime

Lukaku: "Rispetto ma non paura del Napoli". Arsenal sempre più primo. E' morto l'ex arbitro Boggi. Sorprese all'Adelaide International

ROMA - "Fino a quando una squadra non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio". Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku a tre giorni dalla sfida contro il Napoli capolista: "Credo nello scudetto - le sue parole a Sky Sport - Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell'impossibile e vediamo a fine stagione chi alzerà il trofeo e sarà campione. L'allenatore del Napoli è veramente forte. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro dobbiamo dirlo. Abbiamo rispetto ma non paura".Chiusura d'anno con il botto per l'Arsenal. I Gunners battono 4-2 in trasferta il Brighton nella 18esima giornata di Premier League e sono sempre più in testa alla classifica con 43 punti, a +7 sul Manchester City. Cordoglio dell'Associazione Italiana Arbitri per la scomparsa dell'ex arbitro internazionale Robert Anthony Boggi scomparso a 67 anni. Il tennis del 2023 parte dall'Adealaide International, preludio agli Australian Open, e il primo turno riserva qualche sorpresa. Tra le donne, subito fuori la spagnola Garbine Muguruza, battuta dalla canadese Bianca Andrescu 0-6 7-6 6-1. Tra gli uomini eliminato fuori il francese Richard Gasquet, battuto 7-6 6-7 7-5 dall'americano Marc Giron Fuori l'italiana Jasmine Paolini, eliminata dall'ungherese Anna Bondar 3-6 7-6 7-6, mentre la numero 1 del tabellone, l'ucraina Anhelina Kalinina, supera la connazionale Yasetremska 6-4 6-4.