Milan, Pelé, Ronaldo e Suarez: le ultimissime

ROMA - L'infortunio prolungato di Mike Maignan ha obbligato il Milan a intervenire sul mercato per assicurarsi un sostituto tra i pali e la scelta è ricaduta su Devis Vàsquez, portiere colombiano del 1998 acquistato dal Guaranì, club che milita in Paraguay, a titolo definitivo. Domani nello stadio del Santos, Vila Belmiro, ci sarà la veglia funebre di Pelé, con decine di migliaia di persone che sfileranno per rendere l'ultimo omaggio a O Rei. Poi martedì la salma percorrerà in corteo le vie della città, prima della sepoltura nel cimitero 'Memorial Necropole Ecumenica', fermandosi davanti alla casa della madre di O Rei, la centenaria Maria Celeste Arantes, in segno di rispetto e condivisione del sentimento che accomuna i brasiliani (nel paese sono stati decretati tre giorni di lutto nazionale). La vendita delle maglie procede a ritmi spediti e l'euforia dei tifosi per l'arrivo di Cristiano Ronaldo continua ad aumentare. Di CR7, a fine partita, ne ha parlato anche Rudi Garcia: "Capisco che la vostra attenzione sia su di lui, ma io sono qui per commentare la gara e quindi risponderà soltanto a una domanda", la premessa dell'ex allenatore della Roma che poi ha detto: "La presenza di una leggenda come Cristiano è qualcosa di straordinario e di grande valore per il calcio dell'Arabia Saudita e per tutto il paese. Lavoreremo per farlo ambientare velocemente e per metterlo nelle condizioni di dimostrare il suo valore e dare gioie ai nostri tifosi". Il Gremio, club di Porto Alegre appena tornato nella massima serie brasiliana grazie al secondo posto nel campionato di Serie B, ha annunciato l'ingaggio di Luis Suarez, reduce dal Mondiale con l'Uruguay. Il 'Pistolero' era svincolato dopo il rientro in patria dove aveva giocato gli ultimi sei mesi nel Nacional. Con il Gremio Suarez ha firmato, alla presenza del vicepresidente Bruno Caleffi e del dg Antonio Brum, un contratto biennale che scadrà nel dicembre del 2024.