Fernandez, Ronaldo, Brentford e Ligue 1: le ultimissime

Dopo il grande Mondiale giocato e vinto con la maglia dell'Argentina Enzo Fernandez sarà il nuovo costosissimo centrocampista del Chelsea. I Blues hanno battuto la concorrenza del Liverpool: verseranno 127 milioni di euro nelle casse del Benfica in tre rate da 40 milioni circa. Una plusvalenza enorme per i lusitani, che acquistarono Fernandez dal River Plate per 12 milioni più 8 di bonus poco meno di un anno fa.

Ci sarebbe una clausola segreta nel nuovo contratto multimilionario firmato da Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr. Lo riporta Marca che ne spiega i dettagli: CR7 potrebbe giocare ancora la Champions League, potrebbe dire addio in anticipo e tornare in Premier League, ma solo a una condizione. La clausola segreta presente nel contratto darebbe la possibilità al portoghese di andare in prestito al Newcastle, ma solo se i Magpies riuscissero a centrare la qualificazione in Champions in questa stagione. Questo perché il proprietario della squadra inglese è il Public Investment Fund, uno dei più grandi fondi sovrani dell'Arabia Saudita e del mondo. Al momento il Newcastle è terzo, dunque in piena corsa per la prossima Champions.

Si è aperta ieri col sorpresone la 19esima giornata della Premier League. Il Liverpool di Jurgen Klopp è stato sconfitto per 3-1 sul campo del Brentford. I londinesi, squadra rivelazione della prima parte del campionato, si portano a 2 punti proprio dai Reds, in settima posizione. Quattro le gare in programma oggi, tutte in serata: Leicester-Fulham, Everton-Brighton e un interessantissimo Arsenal-Newcastle alle 20:45; Manchester United -Bournemouth alle 21:00.

Si è giocato ieri anche in Ligue 1, quattro gare che hanno chiuso la 17esima giornata. Il Troyes torna a vincere 3-2 sul campo dello Strasburgo che resta penultimo. Pareggio per 1-1 nel match delle 17:00 tra Lilla e Reims; allunga la sua striscia di vittorie - ora 4 consecutive - il Marsiglia, che vince 2-1 in trasferta a Montpellier, lo segue a ruota il Rennes che batte 2-1 il Nizza rimanendo a meno due dal terzo posto occupato proprio dai marsigliesi.