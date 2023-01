Arsenal, Manchester United, Brighton e Fulham: la serata di Premier

Ascolta le ultime notizie in meno di due minuti.

Dopo la clamorosa sconfitta del Liverpool contro il Brentford maturata ieri, è proseguita questa sera l'ultima giornata del girone d’andata della Premier League. Nella gara più attesa la capolista Arsenal è stata fermata sullo 0-0 all’Emirates dal Newcastle. I Gunners restano primi a più 8 dal Manchester City, che potrebbe approfittarne per accorciare battendo il Chelsea nella sfida di giovedì a Stamford Bridge, che chiuderà di fatto il girone d’andata di Premier. Newcastle sempre più miglior difesa del campionato con sole 11 reti subite. I Magpies restano in solitaria al terzo posto.

Chi si avvicina a grandi falcate è lo United di Ten Hag, che vince la terza gara consecutiva dopo la lunga sosta Mondiale senza peraltro subire reti. Quarto posto per i Red Devils, che a Old Trafford strapazzano 3-0 il Bournemouth. In gol Casemiro, Shaw e il solito Rashford, un vero fattore di questi tempi.

Da Manchester a Liverpool, dove il Brighton di Roberto De Zerbi passeggia contro l’Everton. 4-1 per i Seagulls, grazie alle reti di Mitoma, Ferguson, March e Gross. Nel finale il rigore della bandiera trasformato da Gray. De Zerbi supera in classifica il Brentford e si porta a una sola distanza dal Liverpool.

Nella quarta gara di serata il Fulham ha battuto in trasferta 1-0 il Leicester. Gol vittoria al 17esimo del primo tempo con il solito Mitrovic. Domani altre quattro gare; giovedì 5, come detto, Chelsea-Manchester City chiude il girone d'andata. Ascolta le notizie del pomeriggio