Roma, Lazio, Milan e Atalanta: le ultimissime

Alla Roma basta Pellegrini, la Lazio crolla a Lecce. Il Milan espugna Salerno. L'Atalanta riacciuffa lo Spezia

ROMA - La Roma riparte in campionato con una vittoria per 1-0 in casa con il Bologna grazie al rigore procurato dal neo campione del mondo Dybala e trasformato da Pellegrini al 6'. Il solito Ciro Immobile non basta alla Lazio per iniziare il 2023 con una sconfitta: allo stadio Via del Mare vince il Lecce 2-1 che nella ripresa la ribalta grazie alle reti di Strefezza e Colombo. Riparte bene il Milan, che comincia il suo 2023 con una vittoria contro la Salernitana. Allo Stadio Arechi finisce 2-1, con i rossoneri che portano a casa i tre punti grazie alle reti in avvio di Leao e Tonali. L'Atalanta incappa in un pomeriggio no, lo Spezia non ne approfitta e gli ospiti gongolano per il gol del 2-2 all'ultimo respiro. Ascolta le news della mattina