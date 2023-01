Inter, Juventus, Roma e Lazio: le ultimissime

L'Inter piega il Napoli. Milik regala i tre punti alla Juve. Sospiro di sollievo per Dybala e Zaniolo. Sarri: “Sconfitta inspiegabile”

ROMA - L'Inter inizia il 2023 con il botto: la squadra di Simone Inzaghi infatti batte il Napoli 1-0 e vola solitaria al quarto posto in classifica portandosi a -8 dalla squadra di Spalletti che guida ancora il campionato. Gara a tratti dominata dai nerazzurri a cui basta la rete di Dzeko al'11' della ripresa. Nell'altro match l'Empoli ha pareggiato 1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese: vantaggio toscano con baldanzi il pareggio nella ripresa di Pereyra. Allo Zini la Juventus apre con una vittoria la seconda parte del campionato, dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. A decidere è Milik che, con una punizione-gioiello in pieno recupero, mette a segno la rete che basta ai bianconeri per avere la meglio su una combattiva Cremonese. Sospiro di sollievo per i tifosi della Roma. Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, usciti nel corso del secondo tempo di Roma - Bologna, stanno bene e giocheranno contro il Milan. In casa Lazio tanta delusione dopo la sconfitta a Lecce anche Sarri non sa darsi una spiegazione: “La squadra ha offerto 30' di alto livello, in completo controllo della partita. Nella ripresa abbiamo perso 5-6 palloni consecutivi in uscita, ci siamo completamente spenti e consegnati agli avversari. Finire così la partita è difficilmente spiegabile". Ascolta le news del pomeriggio