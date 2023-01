Ronaldo, Inter, Barcellona e Djokovic: le ultimissime

In Arabia la convivenza è vietata . Inzaghi: "Grande vittoria". Il Barcellona fatica in Coppa. Djokovic: "Spero di giocare in Usa"

ROMA – Dopo la presentazione in grande stile dell'Al Nassr adesso Ronaldo deve fare i conti con le leggi che vigono in Arabia Saudita: Cr 7 e Georgina Rodrìguez infatti non potrebbero vivere insieme perché in quel Paese la convivenza fuori dal matrimonio sarebbe severamente vietata. Gli avvocati però sono ottimisti. “È stata un'impresa, battere il Napoli deve darci grandissima fiducia nel futuro”. Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è soddisfatto dopo la vittoria sulla squadra di Spalletti che riapre la corsa scudetto. Il Barcellona soffre ma approda agli ottavi di Coppa del Re. I blaugrana riescono a piegare in trasferta l'Intercity, formazione di terza divisione, solo ai supplementari, imponendosi per 4-3. Novak Djokovic è rassegnato all'eventualità di saltare diversi tornei negli Stati Uniti in questa stagione a causa del suo rifiuto di vaccinarsi contro il coronavirus.