Immobile, Totti, Serie A e Mittermaier: le ultimissime

Immobile: "Luis Alberto è motivato". Un amico di Totti svela: "Mi ha presto i soldi". Gli arbitri della 17\a giornata. E' morta Rosi Mittermaier

ROMA - "Credo che Luis Alberto stia bene e sia motivato, così l'ho visto dopo le vacanze. Purtroppo contro l'Almeria ha subito un colpo al collaterale, in campo non ce la faceva. Il tecnico ha preferito non convocarlo perché non riusciva a calciare di sinistro e negli appoggi era infastidito". Così Ciro Immobile dopo la gara con il Lecce, della situazione del Mago della Lazio. Mentre Francesco Totti sta in crociera con Noemi Bocchi, i figli e gli amici, sull'indagine dell'anti riciclaggio arrivano le parole di un suo amico, dipendente del ministero dell'Interno, a cui lo storico capitano della Roma avrebbe effettuato i bonifici "sospetti". Rese note le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di Serie A. Il match clou Milan-Roma, in programma domenica sera a San Siro alle 20.45, sarà diretto dall'arbitro Massa. Qualche ora prima Abisso dirigerà la sfida al Ferraris tra la Sampdoria di Stankovic e il Napoli capolista di Spalletti. A Pezzuto affidata Lazio-Empoli (fischio d'inizio domenica alle 15). C'è Sacchi per Monza-Inter, Manganiello arbitra Fiorentina-Sassuolo. Bologna-Atalanta a Di Bello. Marchetti per Juventus-Udinese. L'ex sciatrice tedesca Rosi Mittermaier, due volte campionessa olimpica nel 1976, è morta all'età di 72 anni. Ne ha dato notizia l'agenzia di stampa sportiva SID. Ascolta le news della mattina