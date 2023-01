Lazio, Lukaku, Serie A e Ronaldo: le ultimissime

Il Giudice Sportivo chiude la Curva della Lazio chiede chiarimenti sui cori contro Lukaku e squalifica cinque giocatori. L'al Nassr non può tesserare CR7

ROMA - Mano pesante del giudice sportivo della Serie A ha disposto la chiusura della Curva Nord della Lazio per una giornata, a seguito dei presunti cori razzisti nei confronti di due giocatori del Lecce dal settore dei tifosi laziali, ieri nella partita Lecce-Lazio. Inoltre il giudice sportivo ha chiesto agli ispettori federale chiarimenti sui cori rivolti dai tifosi napoletani a Romelu Lukaku, ieri nel corso di Inter-Napoli. Nelle sue decisioni sulla 16/a giornata, uil giudice parla di "cori di discriminazione razziale" dai sostenitori del Napoli "posizionati nel settore terzo anello blu" di San Siro, e chiede alla procura federale, se serve "sentiti ulteriormente i responsabili per l'Ordine pubblico", quali sono "i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa" quei tifosi. Sono cinque i calciatori squalificati in Serie A, tutti per una giornata, dopo le partite di ieri del 16/io turno di campionato. L'Al-Nassr non ha ancora tesserato Cristiano Ronaldo, e quindi non potrà schierarlo nella partita di campionato di domani contro l'Al Ta-ee. La spiegazione, data da una fonte di Riad che ha chiesto l'anonimato, è che il nuovo club del portoghese ha superato il numero di stranieri tesserabili.