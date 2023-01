Vialli, Baggio, Mihajlovic e Howe: le ultimissime

I funerali di Vialli in forma privata a Londra. Baggio: "Ci resta il tuo coraggio". La Lazio domenica ricorda MIhajlovic. Howe si ritira

ROMA - Il mondo dello sport piange la scomparsa di Gianluica Vialli che si è spento a 58 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata e in una data che non verrà comunicata. Tanti i messaggi di cordoglio. "E' sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita. Soprattutto quando vieni strappato all'affetto dei cari così giovane e così presto. Caro Gianluca, auguro al tuo viaggio celeste di essere avvolto dalla luce tranquilla per il tuo eterno riposo". Roberto Baggio ricorda, con una dichiarazione all'ANSA, Vialli, amico-rivale in campo in azzurro. In occasione della partita casalinga di domenica contro l'Empoli, la Lazio allestirà in Curva Maestrelli (la Sud) una gigantografia con una delle immagini più iconiche di Sinisa Mihajlovic, la quale rimarrà per tutte le gare interne del mese di gennaio, quando la Lazio affronterà Bologna, Milan e Fiorentina (squadre tra l'altro allenate dal serbo in carriera). "Ho deciso di smettere di fare atletica leggera". Lo annuncia Andrew Howe che sabato 7 gennaio sarà ospite a Verissimo. Ascolta le news del pomeriggio