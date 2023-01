Serie A, 17\a giornata: probabili formazioni

ascolta le news del momento in meno di due minuti

Apre Fiorentina-Sassuolo poi Monza-Inter e Juventus-Udinese. Domani Milan-Roma e Lazio-Empoli

ROMA - Campionato senza un attimo di sosta dopo il Mondiale in Qatar. Sarà Fiorentina-Sassuolo, alle 15, ad aprire la 17\a giornata. A seguire, alle 18, sarà la volta di Juventus-Udinese, mentre in serata - alle 20:45 - torna in campo l'Inter che dopo la vittoria di mercoledì contro il Napoli sarà di scena a Monza. Domani il resto delle gare: alle 12.30 apre Salernitana-Torino, alle 15 la Lazio cerca riscatto all'Olimpico contro l'Empoli dopo il capitombolo contro il Lecce che alla stessa ora sarà di scena a La Spezia. alle 18 il Napoli a Genova contro la Sampdoria mentre nel posticipo l'atteso big match tra Milan e Roma. Lunedì alle 1830 Verona-Cremonese alle 20.45 Bologna-atalanta.