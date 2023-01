Inter, Juventus, Fiorentina e Lazio: le ultimissime

Vincono Juve e Fiorentina si ferma l'Inter. Respinto il ricorso della Lazio per la squalifica della Nord

ROMA - La rincorsa dell'Inter si ferma a Monza. Dopo evar battuto il Napoli la squadra di Inzaghi viene fermata sul 2-2 a Monza. Sblocca Darmian al 10' dopo meno di un minuto Ciurria riacciuffa il pareggio ma ci penso il solito Lautaro al 22' a riportare in vantaggio la squadra di Inzaghi. In pieno recupero Dimfries nel tentativo di togliere il pallone a Caldirola di spalla beffa l'incolpevole Onana. Otto vittorie consecutive e zero gol subiti, la Juventus di Allegri è tornata a viaggiare a marce alte. I bianconeri hanno ripreso da dove hanno lasciato, vincendo senza concedere, e dopo il successo di misura contro la Cremonese firmato Milik infilano l'ennesima vittoria: piegata la resistenza dell'ottima Udinese di Sottil, reduce dal pareggio con l'Empoli. Vittoria in extremis della Fiorentina. I viola superano 2-1 al 'Franchi' il Sassuolo di Dionisi, alla terza sconfitta di fila in campionato. La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Lazio in merito alla chiusura del settore Curva Nord per la partita di Serie A contro l'Empoli in programma domenica 8 gennaio allo Stadio Olimpico. Ascolta le news del pomeriggio