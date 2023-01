Tifosi, Lazio, Spezia e Ronaldo: le ultimissime

Agguato dei tifosi del Napoli a quelli della Roma. La Lazio fa solo 2-2 contro l'Empoli. Al Picco emozioni ma nessun gol. In Arabia cambiano la legge per Ronaldo

ROMA - Un agguato dei tifosi del Napoli a quelli della Roma, diretti a Milano per la sfida tra i giallorossi di Mourinho e il Milan di Pioli. Questa una prima ricostruzione degli scontri avvenuti sull'Autostrada del Sole, che è rimasta bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo nei pressi dell'autogrill Badia al Pino est. Una maxi rissa nella quale sarebbero state coinvolte circa 300 persone, a colpi di spranghe, aste di bandiere, sassi, lacrimogeni, cinghie e sassi. Paralizzato il traffico per alcune ore. Al momento ci sarebbe un solo ferito, oltre a diversi contusi. Lazio ripiomba nell'incubo e dopo essere stata rimontata a Lecce si fa riacciuffare anche dall'Empoli in pieno recupero ed entra ufficialmente in crisi. All'Olimpico finisce 2-2 una partita dominata per lunghi tratti dai biancocelesti e riaperta nel finale. Sotto la pioggia battente finisce 0-0 lo scontro salvezza andato in scena al 'Picco' tra Spezia e Lecce. Ronaldo cambia le leggi dell’Arabia Saudita. Lo stato arabo è stato “costretto” a modificare le proprie leggi per favorire la convivenza di Cristiano Ronaldo con Giorgina Rodriguez, compagna e madre dei figli del talento portoghese. Fino a qualche giorno fa, la legge non consentiva la convivenza al di fuori del matrimonio. Ma lo stato civile di Cristiano Ronaldo ha spinto lo stato saudita a cambiare la leggi in vigore, ma soltanto per lui. Ascolta le news della mattina