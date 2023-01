Roma, Napoli, Abodi e Djokovic: le ultimissime

Pirotecnico 2-2 tra Milan e Roma. Il Napoli è campione d'inverno. Abodi: "Tifosi? Chi sbaglia paga". Djokovic vince il torneo di Adelaide

ROMA - Clamorosa rimonta della Roma che, sotto 2-0 a San Siro contro il Milan, all'87' in cinque minuti riacciuffa i rossoneri prima con un colpo di testa di Ibanez e poi con Abraham. I rossoneri dominano in lungo e in largo la gara ma alla fine la squadra di Mourinho trova un prezioso pareggio che consente alla Roma di agganciare la Lazio al quinto posto. A nulla è valso il doppio vantaggio del Milan con Kalulu e Pobega. Il Napoli di Spalletti batte 2-0 la Sampdoria di Stankovic a Marassi riparte dopo il ko di mercoledì in casa dell'Inter ed è campione d'inverno. Decidono le reti di Osimhen al 19' del primo tempo con un tocco di destro su assist di Mario Rui e il rigore trasformato da Elmas a otto minuti dal termine. "C'è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio, in casa o in trasferta, per cantare, abbracciarsi, gioire o soffrire per la propria squadra e i delinquenti che si scontrano in una stazione di servizio autostradale, creando problemi alle persone perbene". Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, interviene duramente - con una dichiarazione all'Ansa - sugli scontri avvenuti sulla A1. "Non c'è cosa peggiore di definire tifosi quest'ultimi, non c'è errore più grande del fare di tutta l'erba un fascio. Nel 2023, paga chi sbaglia e mi auguro succeda anche per i teppisti che si sono scontrati oggi sull'A1". Novak Djokovic ha vinto il torneo Atp 250 ad Adelaide, in Australia, battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-4.