Mourinho, Verona, Atalanta e Barcellona: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Carlos Alberto: "Mourinho sarà il ct del Brasile". Oggi si chiude la 17\a giornata di Serie A. Il Barcellona vola solitario in testa alla Liga

ROMA - “Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente". Lo ha rivelato Carlos Alberto durante un episodio del podcast Mundo GV e che insieme a Mourinho ha vinto Champions League e campionato portoghese nel 2004. Dopo l'addio di Tite infatti, la Seleçao è ancora alla ricerca di un nuovo ct. Oggi intanto si chiude la 17\a giornata del campionato di calcio di Serie A: alle 18.30 Verona-Cremonese mentre nel posticipo delle 20.45 il Bologna ospiterà l'Atalanta. Vittoria e primato in classifica per il Barcellona. Nella 16/a giornata della Liga i blaugrana hanno superato 1-0 al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid e grazie ai tre punti conquistati volano in testa alla classifica scavalcando il Real Madrid.