Bale, Lukaku, Gravina e tennis: le ultimissime

Bale: "Mi ritiro". Si ferma Lukaku . Gravina: "Sanzioni più efficaci". Giornata storica per il tennis italiano

ROMA - "Dopo una attenta e ponderata riflessione, annuncio il mio ritiro immediato dal club e dal calcio internazionale". Con queste parole su Instagram l'ex giocatore di Tottenham e Real Madrid Gareth Bale annuncia il suo addio al calcio giocato, solo poche settimane dopo i Mondiali in Qatar giocati con il Galles. L'attaccante dell'IntAscolta le news della mattinaer Romelu Lukaku non sarà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi nella gara di domani contro il Parma in Coppa Italia. Il centravanti belga è infatti alle prese con una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. "Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte le istituzioni. Si è ormai verificato che alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con appuntamenti da far west per picchiarsi e dare sfogo alle proprie tensioni, questo è inaccettabile e vergognoso". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'indomani degli scontri tra ultras di Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino. E' un giorno storico per il tennis italiano. Per la prima volta tre azzurri contemporaneamente entrano nella Top 20 del ranking Atp. A Matteo Berrettini, n.14 del mondo (+2) e di nuovo numero 1 d'Italia, e Jannik Sinner (n.16, -2), si aggiunge infatti Lorenzo Musetti.