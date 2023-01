Lazio, Inter, Atalanta e Psg: le ultimissime

Lotito: "Voglio una stagione con i botti". Al via gli ottavi di Coppa Italia. Gasperini aggancia le romane in classifica. Il patron del Psg vuole il Toittenham

ROMA - Il giorno dopo il pareggio-beffa contro l'Empoli in casa Lazio c'è tanta delusione ma anche tanta voglia di ripartire perché “siamo forti, un gruppo unito” come ha sottolineato Pedro ieri sera alla mega festa per 123 anni andata in scena all'hotel Hilton Cavalieri in zona Monte Mario con squadra, staff, vip e dirigenti del mondo dello sport. Prima della cena colloquio fitto tra Sarri e il diesse Tare per un punto di mercato, nel suo discorso il patron Claudio Lotito ha dato la scossa: “Ogni tanto questi ragazzi ci fanno soffrire ma ho deciso di fare i fuochi d'artificio per ripartire con il botto perché possiamo farlo”. Si è chiusa con i due posticipi del lunedì la 17\a giornata del campionato di Serie A: nella sfida salvezza delle 1830 il Verona ha avuto la meglio sulla Cremonese grazie al 2-0 firmato da Lazovic mentre nel posticipo serale l'Atalanta ha vinto in rimonta 2-1 contro il Bologna grazie ai gol di Koopemeiners e Hojlund ed aggancia Lazio e Roma in classofica. Iniziano invece oggi alle 21 gli ottavi di Coppa Italia con l'Inter che ospiterà il Parma. Le probabili formazioni. Nonostante sia il proprietario di uno dei club più potenti del pianeta, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e proprietario del Qatar Sports Investment Group, vuole espandere i suoi orizzonti e tratta una quota di minoranza del Tottenham, una delle squadre più importanti della Premier League.