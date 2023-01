Roma, tifosi, Felix e Australian Open: le ultimissime

Slitta il rientro di Wijnaldum. Quattro i tifosi arrestati dopo i fatti di domenica sull'A1. Visite mediche a Londra per Joao Feliex. Altri 9 azzurri al secondo turno in Australia

ROMA - La Roma lo aspetta ma per Gini Wijnaldum non è ancora tempo si allenarsi in gruppo. Nei giorni scorsi il centrocampista olandese è stato visitato ad Amsterdam e non ha avuto ancora l’ok per il rientro in gruppo. Sta meglio, il protocollo che sta seguendo con lo staff di Trigoria e i professionisti romani prosegue, ma la gamba non è ancora perfettamente a posto per cui c’è bisogno di altro tempo per potersi allenare in gruppo e pensare alle partite. Sono 4 i tifosi arrestati dalla polizia nelle ultime ore per gli scontri nell'autogrill Badia al Pino, sull'autostrada A1 all'altezza di Arezzo. Proseguono le indagini della Questura della città toscana alla ricerca di tutti i protagonisti della violenza di domenica 8 gennaio all'ora di pranzo. E' fatta per il passaggio di Joao Felix al Chelsea. L'attaccante portoghese si trova a Londra per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Il club inglese ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso fino a giugno per 11 milioni di euro. Salgono a 9 i rappresentanti del tennis azzurro approdati al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che si stanno disputando sui campi in cemento di Melbourne Park. Ascolta le news della mattina