Milan, Inter, Haller e Ronaldo: le ultimissime

Pioli cerca riscatto in Coppa Italia. Inzaghi: "Avrei evitato i 120'". Haller in campo dopo il cancro. CR7 guadagnerà 400 miolioni

ROMA - Proseguono gli ottavi di Coppa Italia questa sera sarà la volta del Milan che alle 21 ospiterà il Torino. Le probabili formazioni. Ieri l'Inter ha conquistato i quarti battendo il Parma 2-1 ma alla squadra di Inzaghi sono serviti i supplementari: “Avrei evitato di giocare 120' – ha detto il tecnico - ma sapevamo che sarebbe stata complicata come contro l'Empoli l'anno scorso. Guardiamo avanti con fiducia". L'attaccante franco-ivoriano Sébastien Haller, convalescente da mesi per un cancro ai testicoli, ha giocato alcuni minuti dell'amichevole disputata dal Borussia Dortmund contro il Fortuna Düsseldorf, a Marbella, in Spagna. Continuano le voci sul mega ingaggio di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, secondo una fonte ben informata alla fine guadagnerà il doppio della cifra uscita in queste settimane ossia 400 milioni di euro, perché sarà il testimonial dell'Arabia Saudita per la candidatura congiunta con Grecia ed Egitto ai Mondiali del 2030.